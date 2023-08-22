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FiiO SP3: настольный Hi-Fi


22.08.2023 10:53

 

 

FiiO SP3 – активные настольные Hi-Fi колонки c 3,5-дюймовым СЧ-динамиком из углеродного волокна и дюймовым шёлковым твитером.

 

Раскрыть потенциал мидвуфера с карбоновым диффузором позволяет инновационная конструкция с асимметричным расположением отдельных элементов в магнитной цепи относительно катушки. Инженерам компании удалось увеличить магнитный поток до 1,2 тесла и снизить нелинейные искажения. Естественность тембра обеспечивает направленный твитер с шёлковым куполом и алюминиевой, плакированной медью, катушкой.
Порт фазоинвертора – S-образный, с двойным диффузором; он расширяет диапазон частот и улучшает управление басами. В усилителе с активным кроссовером реализовано раздельное усиление полос – это снижает взаимное влияние динамиков друг на друга. Мощность усилителей: 2х30 Вт для НЧ-динамиков и 2х10 Вт для ВЧ-динамиков; суммарное пиковое значение мощности – 100 Вт.

 

Колонки устанавливаются на силиконовые подставки, которые обеспечивают оптимальный наклон динамиков в семь градусов и виброразвязку с поверхностью стола (полки). Наилучшая зона прослушивания: 1-1,2 м от громкоговорителей. Подключение к источникам звука осуществляется через разъёмы стерео RCA и мини-джек; есть селектор входа, ручка громкости и уровня басов. Корпус – рельефный, чёрного или белого цвета, со светодиодной полоской в нижней части. Размер колонки FiiO SP3: 165 x 120 x 130 мм, вес 3,4 кг.

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