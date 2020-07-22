Фильтры питания Torus Power AVR Elite

22.07.2020 11:57

Модели новой серии фильтров питания Torus Power AVR Elite предназначены для использования с высокопроизводительными аудио-видео системами. Они надёжно защищают подключённое оборудование от риска сильных скачков напряжения в линии электропередачи, подавляя скачки напряжения в последовательном режиме.



Каждый тороидально изолированный источник питания AVR Elite оснащается мощным 32-разрядным процессором и новой системой управления питанием Torus Connect. Torus Connect. Эта облачная система для управления, программирования, регистрации данных и отчётности позволяет инсталляторам удалённо отслеживать возникающие проблемы и реагировать на них, а также контролировать и перезагружать зоны питания. Torus Connect WebApp работает с мобильными устройствами и планшетами, имеет панель для управления питанием в одной или нескольких установках и может подключаться по Wi-Fi.



Предусмотрены три режима работы фильтров: автономный, не требующий подключения к интернету; в локальной сети – настройка и управление осуществляются с использованием встроенного интерфейса AVR; через облачное соединение – встроенный Wi-Fi модуль позволяет подключаться к облачному веб-сайту Torus Power Connect для удалённого управления питанием.