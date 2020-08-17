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Фильтры TAGA Harmony: обновление


17.08.2020 13:25

 

 

В России появились в продаже сетевые фильтры/распределители ТAGA Harmony нового поколения: PF-1000 v.2 и PF-2000.

 

Устройство PF-1000 v.2 представляет собой компактный фильтр-распределитель с восемью розетками для подключения компонентов и индикатором корректности фазы сетевого напряжения. На четыре розетки подаётся фильтрованное напряжение. Суммарная потребляемая мощность подключенных к фильтру устройств – до 2500 Вт. В новой версии улучшена внутренняя проводка, а ещё фильтр теперь оснащается стрелочным индикатором, который позволяет контролировать величину сетевого напряжения.

 

Сетевой фильтр-распределитель TAGA Harmony PF-2000 выполнен в классическом форм-факторе Hi-Fi компонентов. Он рассчитан на подключение семи устройств с суммарной мощностью до 2500 Вт. Из семи  розеток, которыми оснащается распределитель, две подключаются к сети напрямую, а пять – через фильтр. У модели PF-2000 изменился внешний вид передней панели – он стал более современным; улучшена внутренняя проводка. Вариантов отделки корпуса теперь два – чёрная и серебристая.

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