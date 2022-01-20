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Фирменные подставки McIntosh


20.01.2022 13:03

 

 

AS125 и AS901 – подставки для усилителей McIntosh, выполненные в узнаваемом фирменном дизайне. Модель AS125 идеально дополняет любой из выпускаемых моноблочных усилителей McIntosh, а стойка AS901 разработана специально для двойного мощника MC901.

 

AS125 можно также использовать со старыми моделями усилителей McIntosh, а также со стереоусилителями и интегральниками. Размеры подставки (ШхВхГ): 45,2 см х 10,3 см х 45,7 см. Габариты второй новинки, AS901, те же, что и у AS125, за одним исключением: эта подставка на 30 см глубже (75,7 см), что полностью соответствует размерам MC901.

 

AS125 и AS901 изготавливаются из массива белого ясеня, древесина которого славится прочностью и долговечностью, поэтому поверхность стоек не царапается и устойчива к появлению вмятин. Стойки покрыты несколькими слоями морилки угольно-чёрного цвета. Верхний слой – лак кислотного отверждения; такое покрытие обладает повышенной по сравнению с нитролаками водо-, свето- и морозостойкостью и истираемостью, а также меньшей горючестью. Ножки стоек снабжены защитными прокладками для защиты пола от царапин и минимизации вибраций. Декоративные лицевые панели с логотипом McIntosh – с подсветкой.

 

В продаже подставки AS125 и AS901 появятся уже в текущем месяце. McIntosh «обкатает» их на потребителях США и Канады, после чего новинки будут представлены и на европейских рынках. Рекомендуемая розничная цена (без учёта налогов, стоимости доставки и пр.): 3000 (AS125) и 3500 (AS901) долларов США.

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