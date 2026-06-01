Фирменный звук DALI в одной коробке

01.06.2026 13:07

 

 

DALI VEGA – беспроводная однокомпонентная мультирум-аудиосистема, новинка в модельном ряду датского производителя. Формат набирает популярность, аналогичные устройства есть и в ассортименте других производителей, а разработки таких громкоговорителей ведутся уже не первый год; так, над созданием VEGA конструкторы и инженеры DALI работали в течение пяти лет.

 

Спрос на так называемые однокоробочные решения, одним из которых и является DALI VEGA, растёт с каждый днём: потребители ждут от них удобства, простоты в пользовании и управлении домашним аудио, отсутствия сложностей с подключением и внешнего вида, который не противоречил бы тенденциям в дизайне современных жилых пространств. DALI VEGA полностью отвечает всем этим требованиям. Это аудиосистема с интуитивно понятным управлением, без дополнительных модулей, без проводного подключения, при этом универсальное и с высоким качеством звучания. Восемь аудиоканалов мощностью 50 Вт каждый, встроенный 400-ваттный усилитель, фирменная технология Adaptive Stereo Enhancement (ASE), позволяющая получить особенно широкую звуковую сцену, и технология Adaptive Orientation Adjustment (AOA) для оптимизации звучания в режиме реального времени.

 

Колонку можно установить на полку или тумбу или закрепить на поверхности стены – так же, как и уже давно ставшие привычными саундбары. Новинка поддерживает стриминговую технологию BluOS и может использоваться в составе домашних мультирум-систем, воспроизводя аудиофайлы высокого разрешения синхронно с другими подключёнными устройствами. Коммутационные возможности включают HDMI, аналоговые и оптические цифровые разъёмы, USB и Bluetooth. Официальная презентация пройдёт в Вене 4-5 июня, в некоторых странах VEGA появится в продаже уже в сентябре.

