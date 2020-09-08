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Флагман Dual CS 600 MK II – уже в России


08.09.2020 10:30

 

 

Разработчики продукции бренда Dual сделали рестайлинг флагманской модели винилового проигрывателя Dual CS 600. Самые большие изменения коснулись шасси: теперь в нём используется пластина весом 2,1 кг, фрезерованная из единого куска алюминия.

 

Тяжёлая МДФ рама шасси имеет два варианта отделки: чёрный глянец или чёрный матовый цвет. Подшипник диска сделан из латунного сплава, а подшипниковое зеркало – из тефлона. У опорного диска появилось дополнительное демпфирование с нижней стороны, что позволило значительно уменьшить его естественный резонанс. В целом проигрыватель стал работать стабильнее.Диск приводится в движение плоским ремнем. Двигатель постоянного тока – с электронным управлением скоростью; частота вращения составляет 33 1/3, 45 или 78 оборотов в минуту.

 

Специально для CS 600 MK II был разработан тонарм с регулируемой высотой, очень простой в настройке. Регулировка прижимной силы осуществляется при помощи высокоточной торсионной пружины, есть настраиваемый антискейтинг. Головка звукоснимателя в комплект поставки не входит.

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