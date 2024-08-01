Флагман прибыл: Premiera A3S

01.08.2024 18:31

В линейке интегральных усилителей, выпускаемых под торговой маркой Premiera (бренд принадлежит российскому дистрибьютору компании MMC), появилась новинка, флагманская модель Premiera A3S. Как и у модели A2, у нового A3S есть стрелочные индикаторы на передней панели, а по функционалу и потребительским характеристикам он намного превосходит «двоечку» – как, впрочем, и по цене.

Интегральный Hi-Fi стереоусилитель класса AB оснащён встроенным сетевым проигрывателем, ММ/МС-фонокорректором, ЦАП, поддерживает Bluetooth aptX, HDMI ARC, Wi-Fi и AirPlay 2, имеет номинальную выходную мощность 110 Вт на канал (8 Ом). Новинку можно использовать в составе как профессиональных, так и домашних стереосистем, подключая его к любым (почти) источникам входного сигнала, как аналоговым, так и цифровым. Количество таких источников – до одиннадцати. ЦАП – на чипе ES9018K2M Sabre с 32-битной архитектурой HyperStream, которая может обрабатывать данныe ИКМ (PCM) до 32 бит (с частотой до 384 кГц) и DSD (11,2 МГц, в монорежиме для приложений с максимальной производительностью). За потоковое воспроизведение «отвечает» стриминговый модуль Linkplay. Управлять усилителем можно через удобное мобильное приложение Audio System.



Входы усилителя: три аналоговых стерео линейного уровня (RCA), стереовход фонокорректора MM/MC, цифровой коаксиальный, цифровой оптический (Toslink), цифровой HDMI ARC для воспроизведения аудио с телевизора, порт Ethernet, USB Audio для подключения к компьютеру и USB-A для флешек и жёстких дисков (с поддержкой MP3, WAV, AIFF и FLAC с разрешением до 24 бит / 192 кГц). Выходы: 6,3 мм стерео для наушников, аналоговый линейный стерео для записи, аналоговый стерео для внешнего усиления, моновыход на сабвуфер. К усилителю можно подключить одну пару колонок с сопротивлением от 4 до 8 Ом или две пары с сопротивлением каждой от 8 до 16 Ом.