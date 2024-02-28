Флагманская акустика Magnat: Signature 999

28.02.2024 13:53

У российских поклонников акустического бренда Magnat появилась возможность купить фирменные флагманские колонки Signature 999. 4,5-полосные громкоговорители комплектуются ВЧ-излучателями высокого разрешения, СЧ-драйвером и парой мощных НЧ-динамиков. Дизайн – одновременно традиционный и инновационный: колонки органично впишутся в стильные современные интерьеры.



Инновационная конструкция Signature 999 включает три купольных твитера fmax в модифицированной конфигурации D'Appolito: два 30-миллиметровых и один всенаправленный супертвитер 20 мм, благодаря использованию которого верхний спектр воспроизводимых частот расширен до 55 кГц. НЧ-динамики – с литыми алюминиевыми корзинами с большим количеством вентиляционных отверстий; последние предотвращают турбулентность и эффект компрессии. Диффузор – нового образца, трёхслойный (керамика / магний-алюминий / керамика), с инверсным пылезащитным колпачком. За распределение частот между динамиками Signature 999 «отвечает» кроссовер, оптимизированный по фазе и амплитуде (APOC). Внутренняя проводка выполнена низкоимпедансными кабелями из бескислородной меди (OFC-N4) с большим сечением проводников. Диапазон воспроизводимых частот (-6 дБ): 61 - 55000 Гц, импеданс: 4-8 Ом, чувствительность: 93 дБ. Рекомендуемая мощность усилителя >30 Вт.



Прочный корпус Signature 999 – из ДВП с чёрной матовой отделкой. На задней панели расположены два больших фазоинверторных порта Magnat Airflex. Гриль – тканевый, съёмный (на магнитах). В комплект поставки входят регулируемые по высоте металлические шипы или силиконовые опоры; они повышают устойчивость колонок и способствуют уменьшению вибрации. Конфигурация разъёмов допускает двухпроводное и двухусилительное подключение (bi-wiring/bi-amping).



