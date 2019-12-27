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Флагманский салон Samsung Electronics снова открыт


27.12.2019 14:35

 

 

В Москве на Тверской улице в доме 22 открылся после реконструкции флагманский магазин компании Samsung Electronics. Фирменный салон был модернизирован в соответствии с новым дизайн-концептом бренда. В интерактивном пространстве можно протестировать технику, получить консультацию специалистов, пройти обучение.

 

Главная идея, в соответствии с которой оформлена экспозиция – взаимодействие потребителя с продукцией бренда. Площадь магазина – более 700 кв.м. Пространство разделено на несколько секторов, где можно ознакомиться с самыми современными технологиями, которые Samsung использует в своих разработках. На более чем 130 кв.м разместились телевизоры, в том числе новейшие Samsung QLED 8K, акустические системы и саундбары. Здесь же оборудован демонстрационный домашний кинозал со звуком Dolby Atmos. Для премиальных клиентов предусмотрена VIP-комната ожидания.

 

Все сотрудники магазина, работающие с покупателями, прошли обучение по единой системе, разработанной штаб-квартирой Samsung Electronics: компания стремится к соблюдению корпоративного стандарта обслуживания во всех своих розничных торговых точках.

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