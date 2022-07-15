Flexson: новые монтажные решения для саундбаров Sonos

15.07.2022 08:27

Два новых приспособления для крепежа устройств Sonos появилось в ассортименте компании Flexson. На этот раз инженеры компании разработали два варианта для настенного монтажа.



Новые решения предназначены для установки саундбара Sonos Ray. Одна из новинок называется SRWM (Wall Mount for Sonos Ray), она позволяет закрепить саундбар непосредственно на стене. Цельная конструкция с несколькими отверстиями для шурупов крепится к поверхности стены и надёжно фиксирует саундбар. Установка предельно проста и занимает считанные минуты. Соединительные кабели также прячутся в стену.



Вторая новинка, обозначаемая в каталоге фирменных решений как SRAYTVMA (TV Mount Attachment for Sonos Ray), используется как дополнение к уже имеющимся креплениям, в том числе стационарным, с фиксированным положением дисплея ТВ, или решениям, предусматривающим возможность изменения положения телевизора. SRAYTVMA совместима с дисплеями с диагональю от 40 до 80 дюймов и предусматривает регулировку положения саундбара по вертикали и горизонтали.



В обоих случаях размещать саундбар Sonos Ray можно под телевизором с изменением шага в 30 мм, ровно на той высоте, которая требуется для достижения наилучшего звучания. Цвета креплений: белый или чёрный.



