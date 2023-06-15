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Fly me to the moon…


15.06.2023 11:33

 

 

ГК Digis приглашает на прослушивание Hi-Fi компонентов Moon, выпускаемых канадской компанией Simaudio. Лететь никуда не нужно: дни открытых дверей пройдут в московской «Галерее Назаров» 23 и 24 июня.

 

Бренд Moon получил широкую известность благодаря фирменной линейке усилителей. В наши дни компания разрабатывает и производит широкий ассортимент самых разных электронных устройств: в ассортименте Moon представлены предварительные усилители, усилители для наушников, фонокорректоры, ЦАПы, акустические системы, проигрыватели компакт-дисков, стримеры и пр. Производственный комплекс (в том числе цех металлообработки и две линии монтажа и сборки) находится в канадском Бушервиле. Название Moon («луна») – не только отражение амбиций создателя бренда звукоинженера Виктора Сима (Victor Sima). Каждая буква не случайна: «М» – «музыка» (music), «О» – «омега» (последняя буква греческого алфавита, символизирующая максимальное качество звука, к которому нужно стремиться), ещё одна «О» отсылает к спектральной классификации звёзд, в которой классу О соответствуют самые большие и яркие звёзды (намёк на исключительность компонентов Moon), наконец, «N» – «нота», основной символ в музыке. В логотипе бренда музыка тоже присутствует – в виде фрагмента скрипичного ключа.  

 

Приобщиться к «звёздной» технике и предлагает Digis. В «Галерее Назаров» будут представлены четыре стереосистемы, собранные на базе компонентов Moon. Дважды в день будут проходить презентации: 23 июня – в 15:00 и 18:00, 24 июня – в 12:00 и 16:00. Адрес: Москва, ул. Большая Ордынка, д. 13/9; двери «Галереи» будут открыты с 11:00 до 20:00. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация. Для тех, кто на выходные уедет из города, компоненты Moon останутся в салоне ещё на неделю, до конца месяца.

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