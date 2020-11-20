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Focal Aria K2 936: традиции и новизна


20.11.2020 13:40

 

 

Линейка акустических систем Focal Aria дополнена колонками K2 936. Это обновлённая версия модели Aria 936, с некоторыми конструктивными изменениями и в эксклюзивной фирменной отделке Ash Grey («серый ясень»).

 

Громкоговоритель Aria K2 936 представляет собой трёхполосную напольную акустическую систему, оснащённую тремя басовыми динамиками, системой «множественных фазоинверторов» PowerFlow (два порта расположены на передней панели колонки, один направлен в пол) и твитером TNF из сплава алюминия и магния. Корпус из МДФ – увеличенной жёсткости.

 

Главным отличием от модели предыдущего поколения является использование динамиков с диффузорами K2. Технология появилась в 1986 году и стала фирменной «фишкой» бренда. Цвет диффузора в Aria K2 936 – жёлтый, как и в первых моделях, в которых была применена эта технология. Сэндвич-диффузоры в K2 936 – из суперлёгкого пористого материала, «проложенного» между слоями арамидного волокна и стекловолокна.

 

Новинка появится в продаже в первом квартале 2021 года. Розничная цена за пару 5990 долларов США.

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