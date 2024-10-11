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Focal без проводов: Diva Utopia


11.10.2024 15:31

 

 

Встроенный стриминг, мощность 400 Вт, беспроводное подключение – это новые напольные активные акустические системы Focal Diva Utopia стоимостью почти 40 тысяч долларов США за пару.

 

Внутри каждой трёхполосной колонки – четыре усилителя класса A/B разработки Naim Audio; фирменный бериллиевый M-твитер в изолированном отсеке, мидбасовый W-драйвер и четыре 16,5-сантиметровых W-вуфера. Корпус – типа Bass-Reflex. Громкоговоритель комплектуется антивибрационной подставкой. Новинка рассчитана на установку в больших помещениях площадью до 80 квадратных метров. Все разъёмы для подключения, стриминговый модуль и пр. находятся на/в мастер-колонке; коммутация со второй колонкой осуществляется через акустический кабель RJ45 Speaker Link. АЧХ системы 27 Гц – 40 кГц, максимальный уровень звукового давления 116 дБ  

 

Технология UWB (Ultra Wide Band) обеспечивает передачу аудиосигнала высокого разрешения без потерь, сжатия и задержек. Управление осуществляется с помощью пульта, приложения (с функцией акустической калибровки) для смартфона или голосом (Google Assistant и Siri). Беспроводной доступ к контенту реализован через AirPlay 2, Google Cast, Bluetooth и пр., для проводного подключения к источникам аудиосигнала есть разъёмы HDMI (с eARC), Toslink, RCA, USB. Размеры колонки (ВхДхГ): 121 x 42 x 56 см, вес: 64 кг. Корпуса громкоговорителей отделаны фетром серого цвета.

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