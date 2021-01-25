Focal изменит ход игры

25.01.2021 08:53

Такое заявление сделал французский производитель акустических систем, представляя новую серию архитектурной акустики 1000 Series. В линейке представлены несколько моделей встраиваемых в стену и потолок громкоговорителей и сабвуферов. На их разработку инженерам Focal потребовалось три года.

Новая линейка Focal 1000 Series – это встраиваемые в стену колонки 1000 IWLCR Utopia и сабвуфер закрытого типа 1000 IWSUB Utopia, трёхполосный громкоговоритель для домашних кинотеатров High End класса 1000 IWLCR6 и двухполосный 1000 IW6, а также три модели для установки в потолок: 1000 ICLCR5, 1000 ICW6 и 1000 ICA6. Все колонки оснащаются бериллиевыми твитерами и съёмными крепящимися на магнитах грилями, которые можно красить; полностью совместимы с другими моделями Focal, как обычными корпусными, так и встраиваемыми. Драйверы – подвижные, их можно направлять в сторону слушателей, меняя угол наклона. Потолочные колонки очень просты в установке благодаря фирменной монтажной системе Easy Quick Install; две старшие модели имеют тот же форм-фактор, что и колонки серии Focal 300. Встраиваемые в стену громкоговорители можно использовать «в связке» (используя только один канал усиления) с одним, двумя, четырьмя или шестью сабвуферами, в зависимости от размера помещения и требуемого SPL.

Колонки 1000 IWLCR Utopia и сабвуфер 1000 IWSUB Utopia с технологией Utopia оснащаются 6,5-дюймовыми W-басовиками и предназначены для больших кинозалов. Трёхполосную 1000 IWLCR6 можно использоваться в качестве левого, правого и центрального каналов (возможна как вертикальная, так и горизонтальная установка).