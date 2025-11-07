Focal Mu-so Hekla: не просто саундбар

07.11.2025 23:12

Focal Mu-so Hekla – гибрид саундбара и беспроводной акустической системы, разработанный с целью ещё большего упрощения использования современных систем домашнего кинотеатра. Новинка, название которой напоминает об ассортименте IKEA (на самом деле это название вулкана в Исландии) – нечто большее, чем очередная колонка категории «всё-в-одном», и действительно умный продукт, с поддержкой Dolby Atmos и технологией акустической коррекции помещения ADAPT.

«Mu-so Hekla – идеальный баланс мощности, красоты и универсальности». Как и традиционный саундбар, колонка размещается под телевизором; внутри глубокого, но тонкого корпуса – Dolby Atmos система конфигурации 7.1.2, состоящая из 15 динамиков. Мощность встроенного усилителя класса D – 660 Вт. Набор проводных интерфейсов включает в то числе HDMI eARC и оптический Toslink. Mu-so Hekla можно подсоединить к телевизору, игровой приставке, проигрывателю CD или Blu-ray дисков и сабвуферу. Как и другие продукты линейки Mu-so, Hekla создана на базе Naim Pulse Platform и имеет широкие стриминговые возможности. Поддерживаются AirPlay, Google Cast, UPnP, Bluetooth, Tidal, Qobuz, Spotify, QQ Music (Китай); управление – через приложение Focal & Naim.

Колонка, как утверждают её создатели, может наполнить богатым детализированным звуком помещение площадью до 40 квадратных метров. Для точной локализации звука используются технологии Beamforming (формирование звукового луча) и Crosstalk Cancellation (устранение перекрёстного наложения каналов). Технология ADAPT осуществляет автоматическую калибровку и подстраивает звучание системы под особенности акустики помещения и слуховые предпочтения пользователя. Мировые продажи начнутся с Южной Кореи и Китая, а в первом квартале будущего года новинка выйдет и на другие рынки. Официальная премьера состоится в начале январе на выставке CES в Лас-Вегасе; европейским потребителям новинку представят в Барселоне (IFA) месяцем позже.