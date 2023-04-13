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Focal Theva: апрельский дебют


13.04.2023 09:04

 

 

На выставке AXPONA, которая пройдёт в Чикаго (США) на следующей неделе, компания Focal представит свою новую линейку акустических систем Theva.

 

В серии – шесть моделей, которые можно использовать как для создания классических стереосистем, так и в составе комплектов оборудования для оснащения домашнего кинозала: Theva №1, Theva №2, Theva №3, Theva №3-D, Theva Center и Theva Surround. Дополнительно можно приобрести стойки для полочной акустики и для громкоговорителя центрального канала.

 

Динамики, которыми оснащаются новинки – с фирменной технологией Slatefiber: звучание сбалансированное, очень динамичное и насыщенное; чистейшее воспроизведение высоких частот обеспечивают твитеры TNF, также разработанные инженерами Focal. Варианты отделки акустических систем Theva: чёрный цвет, тёмное дерево, светлое дерево. Дизайн колонок – универсальный, они хорошо впишутся и в классический, и в современный интерьер. Корпуса акустических систем довольно компактны – в соответствии с сегодняшними тенденциями.

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