Focus SB: по зову природы

09.07.2021 12:25

Eco-friendlly (дословно «экологически дружественный») – одна из современных тенденций в дизайне, которой так или иначе следует всё больше и больше производителей. Правда, в случае с продукцией британской компании Focus SB, о которой пойдёт речь ниже, «экологичность» проявляется не в используемых материалах, а во внешнем виде выпускаемых устройств.



В новой серии Nature Inspired («по зову природы») представлены электрические выключатели, розетки и декоративные накладки для настенных кейпадов c жидкометаллическим покрытием, имитирующим природные материалы, например, кору дерева или камень. Производитель утверждает, что аналогов его новой продукции пока не существует – из-за очень сложного процесса нанесения специального покрытия.



Варианты отделки: «желтая медь» (латунь), «состаренная бронза», «мельхиор» и «чёрная бронза». Материал покрытия наносится вручную, при этом создаётся эффект текстуры и рисунка, присущих древесной коре, состаренным металлам и необработанному (без полировки) камню.