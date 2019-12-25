Focusrite стала новым владельцем Martin Audio

25.12.2019 10:25

Британская компания Focusrite, которой принадлежат торговые марки Focusrite, ADAM Audio, Novation и Ampify Music, стала новым владельцем бренда Martin Audio.



Основатель Focusrite Фил Даддеридж (Phil Dudderidge) говорит, что пристально следит за деятельностью Martin Audio с первого дня существования компании, созданной в 1974 году. Он выступал в роли делового советчика Дэйва Мартина (Dave Martin) с 1989 года и помогал тому готовить компанию к продаже в 1990 году, когда её приобрела Tannoy Goodman International.

Martin Audio продолжит свою деятельность, сохранив офисы и заводе в Хай-Уикоме (Англия). Примечательно, что бренд сменил владельца в год своего пятидесятилетия.