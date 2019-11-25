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Фонокорректор Chord Huei


25.11.2019 12:48

 

 

Huei («хьюи») – первая модель фонокорректоров Chord нового поколения. Корректор подходит для использования с любой аудиосистемой с аналоговым источником благодаря полному микропроцессорному управлению параметрами подключения ММ- или МС-головок звукоснимателя.

 

Оригинальное универсальное решение разработано руководителем фирмы Джоном Франксом и основывается на полностью симметричной схеме. Микропроцессор управляет всеми функциями фонокорректора, включая запоминание настроек в ячейках памяти. Алюминиевый корпус обеспечивает отличное экранирование от внешних помех; блок питания (12 В) вынесен во внешний адаптер. Форм-фактор компактного фонокорректора – такой же, как у ЦАПа Chord Qutest. Органы управления и индикаторов режима выполнены в виде фирменных многоцветных «полусферы». Имеются выходы RCA и XLR.

 

Размеры Huei (ВхШхГ): 41 x 160 x 72 мм; вес 657 г. Фонокорректор Chord Huei уже доступен в России, его можно купить у официальных дилеров компании Next Hi-Fi по рекомендованной розничной цене около 92–93 тысяч рублей.

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