25.11.2019 12:48

Huei («хьюи») – первая модель фонокорректоров Chord нового поколения. Корректор подходит для использования с любой аудиосистемой с аналоговым источником благодаря полному микропроцессорному управлению параметрами подключения ММ- или МС-головок звукоснимателя.



Оригинальное универсальное решение разработано руководителем фирмы Джоном Франксом и основывается на полностью симметричной схеме. Микропроцессор управляет всеми функциями фонокорректора, включая запоминание настроек в ячейках памяти. Алюминиевый корпус обеспечивает отличное экранирование от внешних помех; блок питания (12 В) вынесен во внешний адаптер. Форм-фактор компактного фонокорректора – такой же, как у ЦАПа Chord Qutest. Органы управления и индикаторов режима выполнены в виде фирменных многоцветных «полусферы». Имеются выходы RCA и XLR.

Размеры Huei (ВхШхГ): 41 x 160 x 72 мм; вес 657 г. Фонокорректор Chord Huei уже доступен в России, его можно купить у официальных дилеров компании Next Hi-Fi по рекомендованной розничной цене около 92–93 тысяч рублей.