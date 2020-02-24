Фонокорректор-предусилитель Emotiva XPS-1

24.02.2020 11:00

Усовершенствованная конструкция компактного фонокорректора-предусилителя Emotiva XPS-1 позволила добиться предельно низкого уровня шума и искажений. Особое внимание было уделено выбору малошумящих источников питания – как внешнего источника переменного тока с высокой точностью регулирования, так и отдельных переключателей.



Компоновка схем в XPS-1 обеспечивает оптимальные характеристики усиления и уровня шума для картриджей с подвижным магнитом (MM) и с подвижной катушкой (MC). Пользователь может настроить сопротивление нагрузки на входе картриджа с подвижной катушкой. Благодаря высокой точности XPS-1 идеально подходит для подключения проигрывателя виниловых дисков к любому линейному каскаду, предусилителю или другому аудио оборудованию с линейными входами RCA.



Новинка будет впервые показана в России как часть аудио системы одного из участников выставки-продажи «Винил Джем 2020», компании Simple Distribution.