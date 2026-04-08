Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B – в продаже в РФ

08.04.2026 14:17

В российских специализированных аудиосалонах появился в продаже новый MM/MC-фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B.

Балансная конструкция Tube Box S3 B позволяет снизить уровень шумов в сигнале и расширить динамический диапазон. Схема «двойное моно» даёт широкую стереокартину и естественную расстановку звуковых образов. Цепь RIAA-коррекции – комбинированная, пассивная/активная, что позволяет устранить фазовые и частотные искажения. Дополнительную объёмность звучания обеспечивают применяемые в корректоре лампы ECC83 – по одной на каждый канал.

Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B можно использовать и в системах с небалансной передачей сигнала: устройство оснащается входами mini-XLR и RCA, а также XLR и RCA-выходами. Настройка для работы с различными звукоснимателями осуществляется с помощью кнопок на передней панели аппарата. Имеется отключаемый фильтр Subsonic.