Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B – в продаже в РФ


08.04.2026 14:17

 

 

В российских специализированных аудиосалонах появился в продаже новый MM/MC-фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B. 

 

Балансная конструкция Tube Box S3 B позволяет снизить уровень шумов в сигнале и расширить динамический диапазон. Схема «двойное моно» даёт широкую стереокартину и естественную расстановку звуковых образов. Цепь RIAA-коррекции – комбинированная, пассивная/активная, что позволяет устранить фазовые и частотные искажения. Дополнительную объёмность звучания обеспечивают применяемые в корректоре лампы ECC83 – по одной на каждый канал.

 

Фонокорректор Pro-Ject Tube Box S3 B можно использовать и в системах с небалансной передачей сигнала: устройство оснащается входами mini-XLR и RCA, а также XLR и RCA-выходами. Настройка для работы с различными звукоснимателями осуществляется с помощью кнопок на передней панели аппарата. Имеется отключаемый фильтр Subsonic.

