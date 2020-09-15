15.09.2020 11:14

Новый фонокорректор Vincent PHO-300 обеспечивает качественное воспроизведение с малым уровнем шумов. Это недорогое устройство для подключения проигрывателя виниловых дисков к усилителю с обычным линейным входом.



Vincent PHO-300 подходит для широкого спектра картриджей: режим входа может быть переключен согласно типу используемого картриджа – с движущимся магнитом (MM) или подвижной катушкой (MC). Как и в старших моделях PHO-701 и PHO-500, в новом Vincent PHO-300 используется качественный внешний блок питания, исключающий любые вредные воздействия со стороны внешней сети. Блок питания и фоноблок имеют корпуса из алюминия чёрного или серебристого цветов, выполненные в том же дизайне, что и другие устройства фирменной серии PowerLine.



Технические характеристики устройства: частотный диапазон 10 Гц-20 кГц +/- 0,5 дБ, 10 Гц-50 кГц +/- 2 дБ; чувствительность входов 58 мВ (MM) / 6,8 мВ (MC); cоотношение сигнал/шум > 83 дБ (MM), > 70 дБ (MC). Потребляемая мощность: 10 Вт. Размеры каждого блока: 112 x 60 x 126 мм; вес 0,9 кг и 0,6 кг соответственно.