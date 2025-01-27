For Me Buds: вы спите, наушники работают

27.01.2025 14:06

Уникальные наушники-вкладыши появятся в ближайшее время в продаже в США. Речь о внутриканальных наушниках For Me Buds, разработчики которых в конце прошлого объявили сбор средств для запуска гаджета в массовое производство. Особенность новинки – способность считывать физиологические показатели человеческого тела и мозга и автоматически реагировать на них, подбирая оптимальные аудиотреки.



Как и у других внутриканальных наушников, представленных на рынке в большом разнообразии, For Me Buds способны эффективно отсекать внешний шум, не создают дискомфорт даже при длительном ношении и управляются с помощью мобильного приложения. А ещё они могут многое другое. Например, делать фотоплетизмографию (ФПГ), чтобы получить информацию о кровообращении пользователя. Метод ФПГ позволяет регистрировать изменения, возникающие при наполнении мелких сосудов кровью в зависимости от фазы кардиоцикла. Наушники «отслеживают» состояние мозга и тела человека, когда он спит, «оценивают качество сна и работают над его улучшением». В дело вступает ИИ: он формирует динамические бинауральные ритмы, которые «настраивают мозг на расслабление и позитив». Проще говоря, возникает тот же эффект, как при прослушивании успокаивающих звуков дождя или журчащего ручья, только пользователю не нужно самому выбирать, что послушать, а воздействие намного более персонализированное и эффективное.



Впрочем, успокаивающие «звуковые ландшафты» можно выбрать и привычным способом, через приложение, но ИИ вмешается и здесь и будет воспроизводить треки в соответствии с сигналами, поступающими от мозга пользователя. Когда вы уснёте, воспроизведение остановится автоматически. И возобновится, если наушники считают сигналы мозга, свидетельствующие о том, что во сне вас что-то беспокоит или вы проснулись. Помимо режима Deep Sleep («глубокий сон»), есть ещё один, Power-Nap (дословно «послеобеденная дремота»), а также настройки, позволяющие на основе анализа мозгового излучения подобрать звуковой фон, наиболее подходящий для медитации или, наоборот, сосредоточения. Аккумулятор наушников рассчитан на 10 часов автономной работы; футляр – на пять полных зарядок. Поставки For Me Buds начнутся в марте нынешнего года. Цена по предварительному заказу – 139 долларов США, это на 30% ниже планируемой розничной цены; бонусом заказчик получает неограниченную бесплатную подписку на использование мобильного приложения.