Французская классика: Advance Paris A12 Classic

28.02.2025 15:27

190 Вт на канал / 8 Ом – мощность нового интегрального усилителя A12 Classic, который выпустила французская компания Advance Paris.



В пресс-релизе новинка описывается как устройство с конструкцией «двойное моно», сочетающей достоинства ламп и полупроводников. Широкий выбор вариантов подключения обеспечивает возможность воспроизведения аудиофайлов с любых источников, от проигрывателя виниловых пластинок до потоковых мультимедийных платформ: усилитель оснащается разъёмами HDMI, Phono (MM/MC), USB, поддерживает подключение по Bluetooth (опционально).



Новинка стоимостью 3799 долларов США и рассчитанная на профессиональных инсталляторов, стала самым дорогим устройством в модельном ряду Advance Paris, куда также входят интегральный усилитель X-i75 (999 долларов), проигрыватель компакт-дисков X-CD (1199 долларов), предварительный усилитель X-P700 (1999 долларов), стерео усилитель мощности X-A160 EVO (1999 долларов) и интегральный усилитель с функцией стриминга PlayStream A7 (1999 долларов).



