Французский звук без проводов

30.09.2020 09:46

Французские беспроводные аудиосистемы Triangle AIO 3 можно с недавнего времени купить в российских аудио салонах. Новинка хороша не только отсутствием проводов, но и лаконичным дизайном, делающим её практически универсальным аксессуаром, способным оживить и украсить любой интерьер.



Это устройство категории «всё в одном» – очень простое в использовании. Управлять AIO 3 можно обычным пультом, который входит в комплект поставки, или с помощью фирменного мобильного приложения. Последнее позволяет объединить несколько колонок AIO 3 в мультирум-систему. Компактный громкоговоритель способен воспроизводить музыку по Bluetooth (aptX) и Wi-Fi, в том числе с hi-res качеством, поддерживает онлайн-сервисы Deezer, Spotify, Qobuz и Tidal, воспроизводит музыку с сетевых устройств по технологии UPnP. Наличие оптического и аналогового входов позволяет превратить его в саундбар.



Стереосистема, которой оснащается каждый AIO 3, состоит из пары 25-мм мягкокупольных твитеров и двух мидвуферов (10 см). Громкоговоритель имеет тканевую отделку от датской компании Gabriel и декоративные детали из алюминия, Цвета – по-европейски сдержанные: два оттенка серого, голубой и оливковый. Для тех, кто предпочитает яркие цветовые акценты, производитель предлагает ту же модель в версии LE (лимитированный выпуск); отделка: горчично-жёлтый и ультрамарин.