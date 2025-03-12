Французский звук приедет в Россию

12.03.2025 16:02

Ещё одна новость из жизни компании TL-Sound – получение прав на эксклюзивную дистрибьюцию в России продукции французского бренда Octavio. Уже в эти выходные Hi-Fi компоненты Octavio можно будет увидеть и послушать на выставке Hi-Fi & High End Show 2025 в Санкт-Петербурге.



Бренд Octavio создан молодыми музыкантами-энтузиастами Hi-Fi. Их первой разработкой стал стример на базе сетевой платформы LinkPlay, затем появились фирменные усилитель и акустическая система (последняя комплектуется динамиками производства Davis Acoustics). Ещё один продукт Octavio – система Harmony, созданная на базе технологии IRCAM Amplify. В отличие от Dolby или DTS, Harmony не требует специального микширования контента: она анализирует и преобразует любой аудиосигнал (музыку, саундрек кинофильма, подкаст, звуки видеоигры и пр.) для иммерсивного пространственного воспроизведения.



Hi-Fi компоненты Octavio поддерживают основные стриминговые сервисы (Spotify, Apple Music, Deezer, Qobuz, Tidal), функции мультирум, могут интегрироваться в систему «умного дома». Российским меломанам TL-Sound предлагает активные беспроводные колонки Octavio Maestro и компактный усилитель Octavio Amp; эти же устройства будут демонстрироваться на стенде дистрибьютора в Санкт-Петербурге. В дальнейшем ассортимент будет пополняться.



