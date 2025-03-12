ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Французский звук приедет в Россию


12.03.2025 16:02

 

 

Ещё одна новость из жизни компании TL-Sound – получение прав на эксклюзивную дистрибьюцию в России продукции французского бренда Octavio. Уже в эти выходные Hi-Fi компоненты Octavio можно будет увидеть и послушать на выставке Hi-Fi & High End Show 2025 в Санкт-Петербурге.

 

Бренд Octavio создан молодыми музыкантами-энтузиастами Hi-Fi. Их первой разработкой стал стример на базе сетевой платформы LinkPlay, затем появились фирменные усилитель и акустическая система (последняя комплектуется динамиками производства Davis Acoustics). Ещё один продукт Octavio – система Harmony, созданная на базе технологии IRCAM Amplify. В отличие от Dolby или DTS, Harmony не требует специального микширования контента: она анализирует и преобразует любой аудиосигнал (музыку, саундрек кинофильма, подкаст, звуки видеоигры и пр.) для иммерсивного пространственного воспроизведения.

 

Hi-Fi компоненты Octavio поддерживают основные стриминговые сервисы (Spotify, Apple Music, Deezer, Qobuz, Tidal), функции мультирум, могут интегрироваться в систему «умного дома». Российским меломанам TL-Sound предлагает активные беспроводные колонки Octavio Maestro и компактный усилитель Octavio Amp; эти же устройства будут демонстрироваться на стенде дистрибьютора в Санкт-Петербурге. В дальнейшем ассортимент будет пополняться.

Связанные новости:
 Новинки VOXmodule приедут в Петербург - 12.03.2025 15:57
 Кабели Airtech: старт продаж в России - 10.03.2025 10:45
 B&O Beogram 4000с: возвращение легенды - 07.03.2025 20:33
 Звук и эмоции в Санкт-Петербурге - 06.03.2025 18:14
 Нет тонарма? Не проблема! - 04.03.2025 12:19
 Французская классика: Advance Paris A12 Classic  - 28.02.2025 15:27
 WiiM без стриминга - 27.02.2025 02:50
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007