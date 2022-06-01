Fresh Hi-Fi & Vinyl Show: новинки VPI и не только

01.06.2022 12:38

Проигрыватель винила Scout 21 – не единственная новинка VPI, которую можно купить в России благодаря дистрибьютору Т-АРТ. Обновилась и модель Signature, также получив приставку «21» к названию. Проигрыватель комплектуется карданным десятидюймовым тонармом Fatboy Gimbal и улучшенными антивибрационными опорами. Варианты отделки: чёрный и палисандр (Rosewood).



Шасси Signature 21 представляет собой «сэндвич» из МДФ, алюминия и нержавеющей стали: такая конструкция обеспечивает полный контроль над резонансами и изоляцию от внешних вибраций. Двигатель переменного тока – 24-х полюсной, синхронный, он установлен в отдельном корпусе из стали и алюминия. Вес алюминиевого диска – 9 кг. Инвертированный подшипник Signature 21 состоит из стального закалённого вала с закалённым хромовым шариком наверху, имеющим твёрдость 60 по шкале Роквелла, и стакана из фосфорной бронзы с опорным диском из PEEK (PolyEtherEtherKetone). Пассик привода проходит по середине подшипника, что сводит к нулю эффект качелей.



В ближайшие выходные продукцию VPI можно будет увидеть на выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show: компания Т-АРТ привезёт на свой стенд две фирменные новинки: проигрыватель виниловых дисков VPI Prime 21 с новым картриджем VPI Shyla и сетевой проигрыватель AURALiC ALTAIR G2.1. Экспозиция разместится в комнате 250 отеля Holiday Inn Москва Таганский. В состав демосистемы, помимо вышеупомянутых устройств VPI, войдут акустические системы с коаксиальным ВЧ/СЧ излучателем Piega Coax 511, мощный усилитель Audia Flight FLS 10 и фонокорректор Audia Flight Phono; коммутация будет произведена кабелями Purist Audio Design.



