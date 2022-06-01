ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Fresh Hi-Fi & Vinyl Show: новинки VPI и не только


01.06.2022 12:38

 

 

Проигрыватель винила Scout 21 – не единственная новинка VPI, которую можно купить в России благодаря дистрибьютору Т-АРТ. Обновилась и модель Signature, также получив приставку «21» к названию. Проигрыватель комплектуется карданным десятидюймовым тонармом Fatboy Gimbal и улучшенными антивибрационными опорами. Варианты отделки: чёрный и палисандр (Rosewood).

 

Шасси Signature 21 представляет собой «сэндвич» из МДФ, алюминия и нержавеющей стали: такая конструкция обеспечивает полный контроль над резонансами и изоляцию от внешних вибраций. Двигатель переменного тока – 24-х полюсной, синхронный, он установлен в отдельном корпусе из стали и алюминия. Вес алюминиевого диска – 9 кг. Инвертированный подшипник Signature 21 состоит из стального закалённого вала с закалённым хромовым шариком наверху, имеющим твёрдость 60 по шкале Роквелла, и стакана из фосфорной бронзы с опорным диском из PEEK (PolyEtherEtherKetone). Пассик привода проходит по середине подшипника, что сводит к нулю эффект качелей.

 

В ближайшие выходные продукцию VPI можно будет увидеть на выставке Fresh Hi-Fi & Vinyl Show: компания Т-АРТ привезёт на свой стенд две фирменные новинки: проигрыватель виниловых дисков VPI Prime 21 с новым картриджем VPI Shyla и сетевой проигрыватель AURALiC ALTAIR G2.1. Экспозиция разместится в комнате 250 отеля Holiday Inn Москва Таганский. В состав демосистемы, помимо вышеупомянутых устройств VPI, войдут акустические системы с коаксиальным ВЧ/СЧ излучателем Piega Coax 511, мощный усилитель Audia Flight FLS 10 и фонокорректор Audia Flight Phono; коммутация будет произведена кабелями Purist Audio Design.

Связанные новости:
 Проигрыватель винила VPI Scout 21 - 27.05.2022 02:16
 Всё выше, и выше, и выше… - 22.06.2021 13:49
 Картридж VPI Shyla - 18.06.2021 13:50
 AURALiC едет в Россию - 18.04.2019 19:00
 Фонокорректор VPI Cliffwood Phono - 05.06.2018 17:25
 Т-АРТ стал дистрибьютором виниловых проигрывателей VPI - 13.03.2017 14:31
 Т-АРТ расширяет свой «портфель» при помощи Trafomatic Audio - 21.07.2016 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007