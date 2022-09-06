Fresh Hi-Fi&Vinyl Show: CI Group снова в деле

06.09.2022 01:07

Мы начинаем публиковать информацию о комплектах оборудования, которые представят участники Fresh Hi-Fi&Vinyl Show. Напомним, выставка пройдёт в Санкт-Петербурге в следующие выходные, 17 и 18 сентября.

Сегодня расскажем об экспозиции компании CI Group. Она займёт комнату 3129 отеля «Экспресс Садовая». Москвичи привезут продукцию брендов NAD, Bluesound, PSB, Real Cable, Lithe Audio, Eltax, Velodyne, а также компактные беспроводные домашние кинотеатры Platin Audio. CI Group с большим удовольствием примет участие в выставке и приглашает всех желающих на свой стенд, где можно будет увидеть и услышать самые свежие и высокотехнологичные новинки, в том числе в области беспроводной передачи многоканального звука.

Одними из главных экспонатов станут акустические системы Eltax, известные реалистичностью и объёмностью звуковой сцены, а также сабвуферы Velodyne и электронные компоненты NAD и Bluesound. Отличная возможность послушать любимые колонки будет предоставлена почитателям фирменного звука PSB.



