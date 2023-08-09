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FT3 – первые проводные полноразмерные наушники FiiO


09.08.2023 09:58

 

 

В полноразмерных открытых динамических наушниках Fiio FT3 используются излучатели увеличенного по сравнению со стандартными моделями диаметра – 60 мм.

 

Диафрагмы динамиков – из алмазоподобного углерода, прочные и упругие, позволяющие получить точный отклик по всему диапазону частот и снизить нелинейные искажения. Подвес с бериллиевым покрытием точно контролирует движения диафрагм. Мощные неодимовые магниты расположены ассиметрично. Благодаря такой конструкции звучание наушников Fiio FT3 характеризуется глубиной басов и низким уровнем искажений на высокой громкости. Открытое акустическое оформление даёт широкую просторную сцену, а благодаря высокому сопротивлению (350 Ом) отфильтровываются шумы и искажения от источника и сглаживаются пики на высоких частотах, возникающие при повышении громкости.

 

Чаши и оголовье наушников сделаны из алюминия и экокожи; положение чаш и оголовья настраивается по трём осям, чтобы наушники сидели плотно, но удобно. Fiio FT3 комплектуются балансным кабелем длиной 3,5 м из монокристаллической меди и в нейлоновой оплётке с защитой от высокой температуры, возгорания и перегибания. Благодаря четырём сменным штекерам – 4,4 мм и XLR-4 для балансного подключения и 3,5 мм и 6,3 мм для небалансного – наушники подходят к любому источнику, от стационарного проигрывателя до портативного плеера и телефона. Также в комплект поставки входит прочный кожаный кейс.

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