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Full HD проектор для смартфонов


31.07.2020 10:46

 

 

В ассортименте Acer – новинка, «умный» портативный Full HD 1080p (1920 x 1080 пикселей) проектор C250i, который позволяет проецировать изображение прямо со смартфона. Устройство является беспроводным, отличается небольшими размерами, имеет встроенный динамик и батарею большой ёмкости.

 

Acer C250i – первый в мире проектор с автоматическим переводом картинки в портретный режим и способностью проецировать изображение практически под любым углом. Корпус проектора необычной многогранной формы не больше обычной Bluetooth-колонки: для него найдётся место в любой сумке. Установить проектор можно на любую из граней – отсюда и уникальная возможность выбирать любой угол проекции. Вместе с поворотом корпуса устройства изображение автоматически увеличивается и занимает всю площадь экрана 9:16; никакие дополнительные настройки или переключение режимов для этого не нужны.

 

Максимальная яркость C250i – 300 люменов, уровень контрастности 5000:1; ресурс светодиодной лампы (в эко-режиме) – 30000 часов. Проектор включается и отключается практически мгновенно. Благодаря встроенному Bluetooth-адаптеру он может распознаваться и использоваться другими гаджетами в качестве портативной беспроводной колонки с динамиком мощностью 5 Вт. Новинка работает со смартфонами и планшетами на базе Android или iOS, может воспроизводить мультимедиа прямо с USB-накопителя без подключения к ПК, а также заряжать подключённый гаджет одновременно с передачей изображения через порт USB. Предусмотрены разъёмы HDMI и MicroSD для карт памяти и внешних устройств, и поддержка вертикальной и горизонтальной коррекции изображения.

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