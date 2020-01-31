ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Функция Multi-Room в плеерах Lumin


31.01.2020 10:00

 

 

Вышла новая версия прошивки Lumin, в которой реализована функция Multi-Room, благодаря чему плееры Lumin теперь могут одновременно воспроизводить одну и ту же композицию в разных зонах.

 

Для установки необходимо включить функцию Multi-Room на каждом устройстве Lumin, выбрать в «Настройках» устройство для управления, после чего включить Multi-Room. То же самое необходимо сделать для каждого плеера. В качестве источника сигнала могут выступать устройства моделей Lumin X1, T2, D2, U1, U1 MINI и M1.

 

К сожалению, у новой опции есть некоторые ограничения. Так, частота дискретизации 352,8 кГц/384 кГц будет понижена до 176,4 кГц/192 кГц, Gapless и Roon Ready будут отключены, а DSD256/DSD512 и 705,6 кГц/768 кГц – не активны. Подробная информация о новых возможностях плееров Lumin и их настройке размещена на сайте официального дистрибьютора продукции Lumin в России, компании En-Trade.

Связанные новости:
 В унисон с En-Trade - 20.03.2019 08:00
 Lumin D2: обновление популярной модели - 06.12.2017 17:50
 Perreaux меняет дистрибьютора в России - 06.12.2017 15:45
 En-Trade Distribution привезёт в Россию продукцию IsoAcoustics  - 28.09.2017 14:10
 Два новых бренда перешли к En-Trade Distribution - 25.08.2017 12:39
 Сетевые проигрыватели Lumin: поддержка MQA - 17.08.2017 19:30
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007