Функция Multi-Room в плеерах Lumin

31.01.2020 10:00

Вышла новая версия прошивки Lumin, в которой реализована функция Multi-Room, благодаря чему плееры Lumin теперь могут одновременно воспроизводить одну и ту же композицию в разных зонах.



Для установки необходимо включить функцию Multi-Room на каждом устройстве Lumin, выбрать в «Настройках» устройство для управления, после чего включить Multi-Room. То же самое необходимо сделать для каждого плеера. В качестве источника сигнала могут выступать устройства моделей Lumin X1, T2, D2, U1, U1 MINI и M1.



К сожалению, у новой опции есть некоторые ограничения. Так, частота дискретизации 352,8 кГц/384 кГц будет понижена до 176,4 кГц/192 кГц, Gapless и Roon Ready будут отключены, а DSD256/DSD512 и 705,6 кГц/768 кГц – не активны. Подробная информация о новых возможностях плееров Lumin и их настройке размещена на сайте официального дистрибьютора продукции Lumin в России, компании En-Trade.