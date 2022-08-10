Функциональная красота

10.08.2022 03:24

Существует множество различных моделей мобильных стоек с дисплеями, которые используются для проведения видеоконференций и деловых переговоров. Подавляющее большинство из них сугубо утилитарны: не отличающаяся особым изяществом конструкция, к которой крепится дисплей. Между тем, офисные пространства бывают весьма стильными, а красивое окружение далеко не всегда является отвлекающим фактором…



Скандинавы славятся своим подходом к дизайну общественных и жилых пространств. Его отличительные черты: лаконичность, экологичность, сдержанная красота – с минимальным количеством декоративных деталей, но всё равно неизменно притягивающая взоры. Всё вышесказанное применимо к Agile, проекту Studio Stockholm, реализованному для бренда офисной мебели Abstracta.



В переводе с английского agile означает «лёгкий на подъём, подвижный, манёвренный, быстро переналаживаемый». Abstracta Agile – это многофункциональный передвижной экран, благодаря которому любое помещение можно превратить в комнату для деловых встреч. С одной стороны на мобильном стенде расположена магнитная доска для записей, на другой можно закрепить дисплей с диагональю до 55 дюймов (Abstracta предлагает как «чистый» продукт, так и в комплекте с дисплеем NEC и видео-саундбаром Bose). Кроме того, есть небольшая откидная полка для размещения планшета или ноутбука и разъём USB-C для подключения внешних устройств. Акустическая панель в нижней части поглощает звуки, поэтому спонтанное совещание не создаст неудобств для других находящихся в помещении людей. Большинство материалов, из которых изготовлен Agile, пригодны для вторичной переработки.



