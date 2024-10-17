Fuse Audio: вертикальный винил

17.10.2024 12:45

The Fuse GLD – проигрыватель виниловых дисков, в котором пластинка расположена вертикально. «Вертушка» продаётся в комплекте с парой фирменных полочных акустических систем.



Идея не нова, проигрыватели с вертикальными столами уже появлялись на рынке, но каждая подобная новинка неизменно вызывает интерес у потребителей. The Fuse GLD поддерживает три скорости вращения: 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Тонарм, которым комплектуется проигрыватель, разработан инженерами компании Audio-Technica (модель AT3600L). В задней части устройства есть прорезь, куда можно вставить конверт от пластинки.



В проигрыватель встроен модуль фонокорректора/предусилителя, на передней панели расположены два поворотных регулятора, с помощью которых можно менять скорость вращения и уровень громкости. Варианты коммутации: линейные выходы RCA, вход Aux, Bluetooth. Мощность входящих в комплект поставки колонок составляет 36 Вт. Они активные, со встроенным усилителем D-класса. Драйверы: четырёхдюймовый среднечастотник и дюймовый твитер. Вместо этих громкоговорителей к The Fuse GLD можно подключить пару беспроводных АС других брендов.



