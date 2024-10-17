ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Fuse Audio: вертикальный винил


17.10.2024 12:45

 

 

The Fuse GLD – проигрыватель виниловых дисков, в котором пластинка расположена вертикально. «Вертушка» продаётся в комплекте с парой фирменных полочных акустических систем.

 

Идея не нова, проигрыватели с вертикальными столами уже появлялись на рынке, но каждая подобная новинка неизменно вызывает интерес у потребителей. The Fuse GLD поддерживает три скорости вращения: 33, 45 и 78 оборотов в минуту. Тонарм, которым комплектуется проигрыватель, разработан инженерами компании Audio-Technica (модель AT3600L). В задней части устройства есть прорезь, куда можно вставить конверт от пластинки.

 

В проигрыватель встроен модуль фонокорректора/предусилителя, на передней панели расположены два поворотных регулятора, с помощью которых можно менять скорость вращения и уровень громкости. Варианты коммутации: линейные выходы RCA, вход Aux, Bluetooth. Мощность входящих в комплект поставки колонок составляет 36 Вт. Они активные, со встроенным усилителем D-класса. Драйверы: четырёхдюймовый среднечастотник и дюймовый твитер. Вместо этих громкоговорителей к The Fuse GLD можно подключить пару беспроводных АС других брендов.

Связанные новости:
 Grandиозный Technics SL-1300G - 06.09.2024 09:18
 Бар внутри акустической системы? - 21.08.2024 14:05
 [Незабытая] «Мелодия» - 20.08.2024 13:31
 Полный автомат: Audio-Technica AT-LP70X - 02.08.2024 13:24
 Винил навынос - 10.06.2024 20:07
 Проигрыватель винила Premiera Delta - 19.03.2024 14:27
 Nagra навсегда - 11.03.2024 16:33
 Внезапно: проигрыватель винила Exposure Electronics  - 19.02.2024 23:58
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2024 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007