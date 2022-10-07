Gallo Acoustics: новые перспективы

07.10.2022 10:57

Gallo Acoustics – её офис и производственный комплекс расположены в Шотландии – стала частью группы компаний Pulse-Eight.

Pulse-Eight – крупный британский производитель аудио-видеопродукции; компания создана более десяти лет назад. Основу ассортимента составляют матричные коммутаторы, сплиттеры и расширители, а также различные аксессуары для профессиональных инсталляций. Руководством Pulse-Eight давно рассматривалась необходимость расширить предлагаемый дилерам компании спектр инсталляционных решений; потенциал Gallo Acoustics оценивается как очень высокий. Это хорошо известная торговая марка с интересным ассортиментом; в компании работают опытные и высококвалифицированные инженеры и конструкторы. Фирменные акустические системы могут использоваться как в коммерческих проектах, для оснащения общественных пространств, гостиниц, ресторанов и пр., так и в жилых интерьерах; они широко востребованы и частными заказчиками, и интеграторами, и дизайнерами благодаря необычному внешнему виду, миниатюрности, многообразию вариантов отделки. Деятельность Gallo Acoustics не раз была отмечена профессиональными отраслевыми наградами – компания хорошо известна своей клиентоориентированностью и поддержкой дилеров.

Условия сделки, на которых группа компаний Pulse-Eight становится новым владельцем Gallo Acoustics, не разглашаются. Известно, что руководитель Gallo Acoustics Дэвид Бакстер (David Baxter) займёт новую должность – он станет директором по дизайну Pulse-Eight, а коммерческий директор Колин Ури (Colin Urie) будет выполнять те же обязанности, но уже на уровне всей группы компаний. Штаб-квартира Gallo Acoustics останется в шотландском Ланарке, откуда по-прежнему будет осуществляться стратегическое планирование и продвижение.



