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Gallo Acoustics: шарики и кубики


05.04.2021 12:16

 

 

В своих аккаунтах в соцсетях британский производитель Gallo Acoustics опубликовал несколько фотографий новой разработки – миниатюрного сабвуфера RoomSub.

 

Пока информации о новинке очень мало. Известно лишь, что Gallo планирует выпускать (с мая 2021 года) две модели под названием RoomSub – с восьми- и десятидюймовым динамиком. Обе версии можно будет купить в чёрном или белом исполнении. Внешне новый сабвуфер похож на недавно появившийся в ассортименте Gallo Acoustics настенный ProfileSub – только кубической формы (в отличие от ProfileSub, варианты установки которого, благодаря его необычным пропорциям, шире, чем у стандартного саба).

 

С появлением RoomSub ассортимент сабвуферов Gallo расширится до четырёх. Для справки: до недавнего времени укомплектовать аудио систему, созданную на базе сферических громкоговорителей Gallo Acoustics, можно было только фирменным сабвуфером TR-3D.

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