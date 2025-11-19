ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

«Где карту выдали, туда и за телевизором идите»


19.11.2025 21:33

 

 

Сегодня в Москве начала работу международная конференции AI Journey, на которой «Сбербанк» представил телевизоры Sber серии 7000. Их особенность – «умный» помощник GigaChat, позволяющий управлять телевизором без пульта ДУ, с помощью голосовых команд.

 

Для поиска контента не нужно переключаться между приложениями и долго выбирать фильм для просмотра: задача «обсуждается» с ИИ-помощником, который и занимается поиском. Ассистент запоминает предпочтения пользователя и предлагает соответствующий контент. Голосовое управление реализовано с помощью технологии Farfield: команды улавливаются встроенными микрофонами (в количестве четырёх штук). Голоса эффективно распознаются на расстоянии до пяти метров и даже в том случае, если команда произносится шёпотом. Когда телевизор не используется по прямому назначению, он может выполнять роль акустической системы или контроллера для управления «умным домом». Режим приватности позволяет в любой момент отключить голосовое управление.

 

Операционная система Салют ТВ, на базе которой и разработаны новые телевизоры, интегрирована с ИИ-помощником GigaChat; устройства реагируют на приказы и без активации ассистента – достаточно произнести «Салют!» и отдать нужную команду, например, «Пауза» для приостановки воспроизведения или «Громкость 50» для уменьшения уровня громкости. Телевизоры Sber 7000 комплектуются QLED-дисплеями (разрешение UHD 3840x2160 пикселей, диагональ от 43 до 65 дюймов) и поддерживают технологии MEMС и AI Picture Quality, благодаря чему изображение получается контрастным, чётким, с высокой детализацией. Розничная цена такого устройства – от 28000 рублей.

Связанные новости:
 «М.Видео-Эльдорадо» сообщает о росте продаж отечественных ТВ  - 05.05.2025 13:46
 Разговаривай со Sber – управляй Hisense - 17.03.2025 16:44
 Решения для ВКС: SberDevices и AUVIX  - 11.03.2025 15:59
 Рынок «умных» колонок за прошедший год вырос на 26 процентов - 17.01.2025 13:26
 SberBoom Quarta: рожки, но не ножки - 06.08.2024 14:46
 Спрос растёт, телевизоры умнеют - 17.05.2023 11:13
 Сбер – это банк. Sber – это телевизор. - 16.03.2022 01:22
 Сбербанк пошёл по стопам «Тинькофф банка» - 29.08.2019 13:40
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007