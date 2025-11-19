«Где карту выдали, туда и за телевизором идите»

19.11.2025 21:33

Сегодня в Москве начала работу международная конференции AI Journey, на которой «Сбербанк» представил телевизоры Sber серии 7000. Их особенность – «умный» помощник GigaChat, позволяющий управлять телевизором без пульта ДУ, с помощью голосовых команд.



Для поиска контента не нужно переключаться между приложениями и долго выбирать фильм для просмотра: задача «обсуждается» с ИИ-помощником, который и занимается поиском. Ассистент запоминает предпочтения пользователя и предлагает соответствующий контент. Голосовое управление реализовано с помощью технологии Farfield: команды улавливаются встроенными микрофонами (в количестве четырёх штук). Голоса эффективно распознаются на расстоянии до пяти метров и даже в том случае, если команда произносится шёпотом. Когда телевизор не используется по прямому назначению, он может выполнять роль акустической системы или контроллера для управления «умным домом». Режим приватности позволяет в любой момент отключить голосовое управление.



Операционная система Салют ТВ, на базе которой и разработаны новые телевизоры, интегрирована с ИИ-помощником GigaChat; устройства реагируют на приказы и без активации ассистента – достаточно произнести «Салют!» и отдать нужную команду, например, «Пауза» для приостановки воспроизведения или «Громкость 50» для уменьшения уровня громкости. Телевизоры Sber 7000 комплектуются QLED-дисплеями (разрешение UHD 3840x2160 пикселей, диагональ от 43 до 65 дюймов) и поддерживают технологии MEMС и AI Picture Quality, благодаря чему изображение получается контрастным, чётким, с высокой детализацией. Розничная цена такого устройства – от 28000 рублей.