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Где же ты, Василий?


03.04.2020 12:12

 

 

Маркетологи российского дистрибьютора продукции Klipsch компании «Овертон» решили не отступать от традиции подшучивать над окружающими в День дурака и подготовили к 1 апреля соответствующий пресс-релиз.

 

В нём анонсируется колонка Klipschorn BT Vasiliy Assistance, якобы выпущенная специально для российского рынка. Особенность «новинки» – поддержка голосового управления. «Уникальный в своем роде голосовой помощник Василий поможет расширить круг общения: вам теперь даже не придется для этого выходить из дома, что особенно ценно в наши дни, ведь Василий приедет вместе с колонками. Василий подскажет, какую пластинку выбрать, проложит в домашней навигационной системе маршрут на кухню или даже сделает имитацию звона стаканов для праздничного настроения». Ещё одна цитата из пресс-релиза: «…Василий… способен поддержать разговор без музыки после специальной активации по команде «Ты мне друг, Василий?». Правда, поспешим огорчить некоторых меломанов: Василий не служил и корректно на данный вопрос ответить не сможет».

 

В пресс-релизе также сказано, что колонки отделаны «натуральным шпоном редких пород российских деревьев», а их внешний вид стилизован под интерьеры русской бани: «…корпуса пропитаны маслом эвкалипта и создают неповторимую атмосферу в любом интерьере сразу после легкой и непринужденной распаковки».

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