GE Lighting продана. Новый владелец – Savant.

28.05.2020 07:06

27 мая компания Savant Systems, Inc. объявила о покупке GE Lighting. Финансовые детали сделки не разглашаются. После её завершения более 700 сотрудников GE Lighting перейдут на работу в Savant.



GE Lighting занимала лидирующие позиции в отрасли в течение почти 130 лет. На сегодняшний день в портфолио компании – инновационные решения для домашнего освещения и «умных» систем автоматизации. Savant является одной из самых быстрорастущих компаний в сегменте решений для «умного дома». Приобретение GE Lighting расширит присутствие обеих компаний на рынке. Сделка включает долгосрочное лицензионное соглашение на использование бренда GE.



Роберт Мадонна (Robert Madonna), основатель и генеральный директор Savant: «С самого начала миссия Savant заключалась в создании бренда “умного дома” номер один в мире, и я уверен, что приобретение GE Lighting значительно приблизило нас к этой цели. Мы стремимся к тому, чтобы GE Lighting и впредь оставалась лидером в отрасли, компанией №1 в области интеллектуального освещения».