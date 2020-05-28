ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

GE Lighting продана. Новый владелец – Savant.


28.05.2020 07:06

 

 

27 мая компания Savant Systems, Inc. объявила о покупке GE Lighting. Финансовые детали сделки не разглашаются. После её завершения более 700 сотрудников GE Lighting перейдут на работу в Savant.

 

GE Lighting занимала лидирующие позиции в отрасли в течение почти 130 лет. На сегодняшний день в портфолио компании – инновационные решения для домашнего освещения и «умных» систем автоматизации. Savant является одной из самых быстрорастущих компаний в сегменте решений для «умного дома». Приобретение GE Lighting расширит присутствие обеих компаний на рынке. Сделка включает долгосрочное лицензионное соглашение на использование бренда GE.

 

Роберт Мадонна (Robert Madonna), основатель и генеральный директор Savant: «С самого начала миссия Savant заключалась в создании бренда “умного дома” номер один в мире, и я уверен, что приобретение GE Lighting значительно приблизило нас к этой цели. Мы стремимся к тому, чтобы GE Lighting и впредь оставалась лидером в отрасли, компанией №1 в области интеллектуального освещения».

Связанные новости:
 Savant расширил языковую поддержку - 26.05.2020 11:48
 Интеграция Crestron Home и Lutron - 21.05.2020 11:20
 Универсальный пульт Savant Pro Remote X2 - 08.05.2020 13:26
 Plumen cделал своё дело… Plumen не готов уйти - 28.11.2019 14:45
 Lutron отозвал иск против Savant - 07.11.2019 12:00
 Кейпады Savant Echo - 22.05.2019 12:00
 «Умные» технологии: Savant Tiling - 07.02.2019 08:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2020 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007