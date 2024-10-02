Геймерский саундбар Sound Blaster GS5

02.10.2024 16:18

Компания Creative Technology объявила о выпуске новой модели саундбара Sound Blaster GS5. Изящное компактное устройство с фазоинвертором предназначено для использования с персональными компьютерами и рассчитано в первую очередь на геймеров, требовательных к качеству звука.

Creative Sound Blaster GS5 занимает совсем мало места, но обеспечивает высокое качество звучания, создавая широкую звуковую сцену благодаря фирменной технологии SuperWide. Полнодиапазонные драйверы совокупной мощностью (пиковой) до 60 Вт способны выдавать мощный глубокий бас. Звучание саундбара очень чистое и живое при воспроизведении и тихого шёпота, и громких взрывов. Вне зависимости от настроек звук оптимальный благодаря двум режимам SuperWide: Near Field для настольного использования и Far Field для больших пространств.

Варианты подключения Sound Blaster GS5: USB-C, AUX, оптический вход и Bluetooth 5.3. Телевизоры, персональные компьютеры и игровые консоли можно подключать по принципу plug-and-play («подсоедини и слушай»). Есть настраиваемая RGB-подсветка; в комплект поставки входит пульт дистанционного управления.



