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Gel Pad: чистим иглы гелем


10.08.2023 10:00

 

 

Gel Pad – средство для очистки игл звукоснимателей; с недавних пор его выпускает компания Analog Renaissance. Оно представляет собой небольшую подушечку из геля, помещённую в прозрачную акриловую коробочку-шкатулку.

 

Для того, чтобы почистить иглу с помощью Gel Pad, нужно открыть коробочку и поставить её на опорный диск или шасси проигрывателя. Затем следует расположить картридж над гелевой подушкой и, используя микролифт, сначала опустить иглу в гель, а затем поднять её. Процедуру можно повторить два-три раза. Твёрдые частицы грязи с иглы удерживаются вязким силиконом, из которого сделан гель. Основное преимущество Gel Pad заключается в том, что для проникновения алмаза в чистящий гель достаточно прижимной силы, выставленной на тонарме. Таким образом, избыточное усилие исключается, и нет опасений повредить иглу. Адгезионные свойства геля сохраняются в течение продолжительного времени, а небольшая высота коробочки-футляра (она сделана из акрила) и достаточно широкая чистящая площадка – её диаметр составляет 40 мм – позволяют использовать Gel Pad для очистки картриджей различных типов.

 

Почистить сам Gel Pad тоже не сложно: если подушечка загрязнилась, достаточно аккуратно промыть её поверхность чистой водой; свои свойства она после этого не потеряет. А вот протирать поверхность гелевой подушки нельзя, как и использовать чистящие средства. Просушивать гель нужно только естественным способом. Розничная цена Analog Renaissance Gel Pad – 1500 рублей.

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