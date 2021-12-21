ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Genelec «бэ у»


21.12.2021 09:54

 

 

Компания Genelec планирует начать в 2022 году реализацию подержанных фирменных громкоговорителей. Модели, бывшие в употреблении, будут тщательно протестированы и снова поступят в продажу с двухлетней заводской гарантией Certified Pre-Owned.

 

Для финского производителя выпуск продукции с долгим жизненным циклом всегда был одним из основных правил. Громкоговорители Genelec просты в обслуживании, а заменить при необходимости вышедшие из строя детали и узлы можно в течение как минимум пяти лет после снятия той или иной модели с производства. Поэтому решение дать вторую жизнь старым колонкам не вызывает удивления. Существует и другая причина: начиная с 2000 года, Genelec постепенно переходил на использование в производстве возобновляемых источников энергии и безотходную экономику.

 

Купить колонки «б/у» можно будет через сеть авторизованных дилеров. Genelec гарантирует, что качество подержанных громкоговорителей будет точно таким же, как у акустических систем, только что сошедших с конвейера. Поклонники бренда смогут приобрести как модели, выпускаемые в настоящее время, так и редкие винтажные образцы. Чтобы поддержать новую программу, компания организовала аукцион, главным лотом которого стала пара трёхполосных мониторов S30B «образца» 1990-х годов: их прототипом послужила модель S30, с которой в 1978 году и началась история Genelec.

Связанные новости:
 Больше устойчивости: Wharfedale Evo 4.2 - 20.10.2021 11:20
 Классический Genelec 6040: новое рождение - 14.10.2021 08:39
 Портативный монитор Acer AOPEN 16PM3Q - 20.08.2021 01:35
 На аудио-барахолку в Кент - 02.08.2021 05:46
 В домашнем аудио появился свой Bugatti - 17.12.2020 12:17
 Аукцион коллекционного винила Vinyl Bazar  - 29.11.2017 15:20
 The Cinema Designer: шесть новых брендов - 14.11.2017 13:30
 Неформальные новости: вторая жизнь теннисного мячика - 07.07.2017 14:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007