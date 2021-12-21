Genelec «бэ у»

21.12.2021 09:54

Компания Genelec планирует начать в 2022 году реализацию подержанных фирменных громкоговорителей. Модели, бывшие в употреблении, будут тщательно протестированы и снова поступят в продажу с двухлетней заводской гарантией Certified Pre-Owned.



Для финского производителя выпуск продукции с долгим жизненным циклом всегда был одним из основных правил. Громкоговорители Genelec просты в обслуживании, а заменить при необходимости вышедшие из строя детали и узлы можно в течение как минимум пяти лет после снятия той или иной модели с производства. Поэтому решение дать вторую жизнь старым колонкам не вызывает удивления. Существует и другая причина: начиная с 2000 года, Genelec постепенно переходил на использование в производстве возобновляемых источников энергии и безотходную экономику.



Купить колонки «б/у» можно будет через сеть авторизованных дилеров. Genelec гарантирует, что качество подержанных громкоговорителей будет точно таким же, как у акустических систем, только что сошедших с конвейера. Поклонники бренда смогут приобрести как модели, выпускаемые в настоящее время, так и редкие винтажные образцы. Чтобы поддержать новую программу, компания организовала аукцион, главным лотом которого стала пара трёхполосных мониторов S30B «образца» 1990-х годов: их прототипом послужила модель S30, с которой в 1978 году и началась история Genelec.