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География Hi-Fi & High End Show расширяется


13.03.2024 16:47

 

 

Выставка Hi-Fi & High End Show на время переезжает в Санкт-Петербург: она пройдёт 23 и 24 марта в гостинице «Экспресс Садовая» (Express Sadovaya), расположенной в историческом здании «Никольских рядов» на канале Грибоедова.

 

В числе экспонатов: аудио- и видеотехника высокого класса, портативное аудио, современный и винтажный винил; все демонстрируемые устройства можно протестировать и купить. Запланированы выступления экспертов: Михаила Борзенкова, Михаила Кучеренко, Валерия Быковщенко, Виктора Горбатова. Своё участие подтвердили компании Alcom, AP Audio, Armada Sound, AT-Technologies, AV Report.Ru, Barnsly Sound Organization, Bonanza, Digis ГК, Digital Fruits, En-Trade Distribution, Espace Bureau, Flatvox, Gong-AV, Huge Sound, Kennerton Audio Equipment, Klangfilm, Living Athmos, Long Wave, Maschina Records, MMS Cinema, Next Hi-Fi, Overton, Pult.ru, S.A.Lab, Simple Distribution, Sonance, StereoPravda, Stereozona, Supreme Audio, Technologica, VP Acoustics, Zavalinka Records, «Апелиотис», салон Audio Capital, студия Smart Audio Recording Lab, «Триумф Audio», «Электра».

 

Во время выставки будут проходить образовательные и развлекательные мероприятия. 23 марта пройдёт сессия «Академии Винила», мастер-класс «Как грамотно собрать сетап для винила» (ведущий Валерий Быковщенко) и встреча с Михаилом Борзенковым; желающие проверить свои знания смогут принять участие в Hi-Fi квизе. 24 марта состоятся ещё один «урок» «Академии Винила» и две лекции: Михаила Кучеренко, под названием «В поисках утраченного времени: ближайшие перспективы отечественного импортозамещения в аудио», и Виктора Горбатова, с темой «Винил в текущем моменте: что, как и зачем».

 

Посещение Hi-Fi & High End Show СПб бесплатное при условии предварительной регистрации на официальном сайте. Тем, кто не зарегистрировался, придётся покупать билеты на самой выставке за 400 рублей. Генеральным спонсором Hi-Fi & High End Show СПб выступила компания KEF, партнёрами стали бренды Tone Winner, IOTAVX, Primare.

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