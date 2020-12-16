GGNTKT Model S1 – «встройка» из Германии

16.12.2020 10:59

Производитель акустических систем из Германии GGNTKT (“Gegentakt”, «двухтактный») анонсировал свою новую разработку, колонку Model S1 – автономный громкоговоритель для домашних кинотеатров.

Model S1 характеризуется высокой выходной мощностью и широкой дисперсией и представляет собой двухполосный громкоговоритель, предназначенный для использования в качестве фронтальных и/или surround-каналов в системах домашнего кинотеатра. Наиболее эффектно колонка проявляет себя в помещениях небольшой или средней площади.

Конструкторы оснастили GGNTKT Model S1 175-миллиметровым динамиком AMT (Air Motion Transformer) и двумя шестидюймовыми длинноходными мидвуферами. Драйверы имеют широкую диаграмму направленности, обеспечивают равномерное звуковое покрытие и отлично подходят для воспроизведения многоканального аудио, в том числе Dolby Atmos.

Электронная часть «упакована» в плоский алюминиевый корпус (1U, ширина 48 см). Совокупная мощность четырёх усилителей класса D, управляющих парой колонок – 560 Ватт. Колонки можно встроить в стену заподлицо или использовать настенный монтаж.