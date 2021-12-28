Гибкие OLED дисплеи – больше возможностей

28.12.2021 09:55

Пока Sony и Panasonic внедряют технологии OLED в создание Ultra HD и 8K телевизоров, LG предлагает шире взглянуть на будущее OLED технологий: на выставке CES 2022 будут представлены новые возможности применения гибких дисплеев.



Одним из таких решений станет принципиально новая домашняя система развлечений, получившая название LG Media Chair. Она представляет собой большое кресло-кокон с регулируемой спинкой, оборудованное изогнутым OLED-дисплеем с диагональю 55 дюймов. В экран встроена аудио система Cinematic Sound OLED (CSO). И кресло, и экран установлены на вращающемся круглом подиуме. Нажатием кнопки экран можно повернуть на 90 градусов для просмотра вертикальных изображений и видео.



Ещё одним вариантом применения гибких OLED мониторов может стать система Virtual Ride: это велотренажёр с тремя изогнутыми 55-дюймовыми OLED-дисплеями. Хотя в LG эту систему называют иммерсивной, для полной вовлечённости пользователя не хватает экранов слева и справа; впрочем, и в такой комплектации скучать «велосипедисту» точно не придётся…