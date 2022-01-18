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Гибридное шумоподавление: Technics EAH-A800


18.01.2022 01:31

 

 

Новые беспроводные накладные наушники с шумоподавлением EAH-A800 представила компания Technics на выставке CES 2022. Для эффективного шумоподавления и точной передачи голоса говорящего используется технология beamforming. Показатель автономной работы наушников – лучший в отрасли: до 50 часов прослушивания музыки или 30 часов разговора.

 

Technics EAH-A800 оснащаются 40-миллиметровым динамическим драйвером нового образца. Диафрагма из многослойного материала обладает оптимальной прочностью и гибкостью. Многослойные тонкопленочные полимерные конденсаторы – такая же технология применяется в усилителях Technics – обеспечивают стабильный ток и уменьшают искажения. Благодаря Bluetooth и LDAC EAH-A800 поддерживают звук высокого разрешения. Многоточечное сопряжение позволяет одновременно подключаться к двум устройствам Bluetooth. Например, если вы присоединяетесь к видеоконференции на ноутбуке, но вам нужно обсудить что-то по телефону, можно начать телефонный разговор, просто нажав кнопку вызова.

 

Наушники поддерживают два режима окружающего звука: естественного окружения (улавливается широкий диапазон частот, что делает звучание более естественным) и режим повышенного внимания (подавляются нежелательные внешние шумы, облегчая восприятие человеческого голоса). Для улучшения качества связи инженеры компании учли такой фактор, как шум ветра. В модели EAH-A800 используется микрофон прямой связи с небольшими отверстиями, установленный глубоко внутри устройства – это повышает сопротивление воздуху и уменьшает вибрации от ветра. Кроме того, наушники оснащены несколькими камерами, ограничивающими колебания воздуха, а в конструкции основного разговорного микрофона использован инновационный сетчатый материал, который эффективно гасит вибрации.

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