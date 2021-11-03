Гибридные электростаты Mellow FrontRo Pro

03.11.2021 00:17

Британский производитель акустических систем Mellow Acoustics выпустил новую модель гибридного электростатического громкоговорителя FrontRo Pro.

В пресс-релизе говорится, что так компания ответила на запросы своих клиентов, чьи звуковые предпочтения включают в том числе более мощный басовый отклик. В ассортименте Mellow Acoustics есть колонка FrontRo; она пользуется популярностью у любителей джаза и классической музыки, но некоторые слушатели жаловались на то, что им не хватает низов. Поэтому новую модель оснастили бОльшим низкочастотным динамиком – 6,5 дюймов вместо 5,25 – и проапгрейдили кроссовер, изменив частоту среза с 600 Гц на 400 Гц.

Новый FrontRo можно использовать даже в довольно ограниченном пространстве, в помещениях относительно небольшой площади. Его электростатический модуль – не больше винилового диска; он расположен над стандартным динамическим низкочастотным излучателем, размещённым в корпусе пирамидальной формы.