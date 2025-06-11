Гибридные коммуникации: VINTEO

11.06.2025 14:47

VINTEO T2 – новая разработка инженеров российского бренда VINTEO; под этой торговой маркой выпускаются профессиональные решения для видеоконференцсвязи. VINTEO T2 – это терминал для гибридных коммуникаций, оптимизированный по соотношению «цена/качество» по сравнению с моделью предыдущего поколения VINTEO T. Его стоимость удалось снизить на 20-30% благодаря «грамотному проектированию, локализации и увеличению объёмов производства».



Видеотерминал предназначен для оснащения переговорных комнат и конференц-залов и с успехом заменяет недорогие иностранные аналоги, которые использовались в государственных организациях, медицинских учреждениях, предприятиях малого и среднего бизнеса и пр. Устройство позволяет осуществлять видео- и аудиозвонки, обмениваться контентом и принимать видео с качеством до 1080р HD. VINTEO T2 поддерживает все распространённые стандарты связи (SIP, H.323, WebRTC) и полностью совместим с экосистемой решений VINTEO и МТС Линк и с SIP/H.323-устройствами российского и зарубежного производства.



Высокое качество видеосвязи даже при использовании нестабильных каналов обеспечивает технология FEC (Forward Error Connection), а полностью бесшумную работу – безвентиляторная технология с пассивным охлаждением. Языки интерфейса: русский, английский, вьетнамский. Имеется комплект наиболее используемых портов, решение легко интегрируется в уже существующую инфраструктуру конференц-залов, сам терминал устанавливается в серверную стойку. В продаже новинка должна появиться в конце третьего квартала 2025 года; пока производитель принимает предварительные заказы.



