ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Гибридные коммуникации: VINTEO


11.06.2025 14:47

 

 

VINTEO T2 – новая разработка инженеров российского бренда VINTEO; под этой торговой маркой выпускаются профессиональные решения для видеоконференцсвязи. VINTEO T2 – это терминал для гибридных коммуникаций, оптимизированный по соотношению «цена/качество» по сравнению с моделью предыдущего поколения VINTEO T. Его стоимость удалось снизить на 20-30% благодаря «грамотному проектированию, локализации и увеличению объёмов производства».

 

Видеотерминал предназначен для оснащения переговорных комнат и конференц-залов и с успехом заменяет недорогие иностранные аналоги, которые использовались в государственных организациях, медицинских учреждениях, предприятиях малого и среднего бизнеса и пр. Устройство позволяет осуществлять видео- и аудиозвонки, обмениваться контентом и принимать видео с качеством до 1080р HD. VINTEO T2 поддерживает все распространённые стандарты связи (SIP, H.323, WebRTC) и полностью совместим с экосистемой решений VINTEO и МТС Линк и с SIP/H.323-устройствами российского и зарубежного производства.

 

Высокое качество видеосвязи даже при использовании нестабильных каналов обеспечивает технология FEC (Forward Error Connection), а полностью бесшумную работу – безвентиляторная технология с пассивным охлаждением. Языки интерфейса: русский, английский, вьетнамский. Имеется комплект наиболее используемых портов, решение легко интегрируется в уже существующую инфраструктуру конференц-залов, сам терминал устанавливается в серверную стойку. В продаже новинка должна появиться в конце третьего квартала 2025 года; пока производитель принимает предварительные заказы.

Связанные новости:
 Premiera расцвела к лету - 29.05.2025 14:11
 Lumens: ВКС с полной поддержкой Dante  - 06.05.2025 14:56
 Аналитика: российский рынок автомобильной электроники - 23.04.2025 13:44
 Решения для ВКС: SberDevices и AUVIX  - 11.03.2025 15:59
 Российское ВКС-приложение Vinteo Mobile - 10.06.2022 13:19
 Гибридный формат: быть или не быть - 23.02.2022 10:50
 Видеотехнологии на выставке Integrated Systems Russia 2013 - 15.11.2013 17:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007