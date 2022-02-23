ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Гибридный формат: быть или не быть


23.02.2022 10:50

 

 

9 февраля состоялась пресс-конференция «Гибридный формат работы как тренд на ближайшие годы: технологический и социально-экономический аспекты», на которой обсуждались результаты исследования, проведённого компанией Logitech совместно с аналитическим центром НАФИ. В частности, выяснилось, что большинство офисных работников хотели бы сохранить гибридный график и два-три дня в неделю работать дома. Большинство работодателей также выступили за то, чтобы сохранить такое положение дел как минимум до конца 2022 года.

 

Исследование проводилось с помощью телефонного опроса в ноябре 2021 года. Опрашивались представители малых, средних и крупных компаний, использующих офисные помещения и имеющих переговорные комнаты. В опросе приняли участие представители 300 компаний из Москвы и городов с населением более 1 млн. человек. Проведённый опрос показал, что абсолютное большинство компаний (94%) переводили своих сотрудников на удалённую работу; в 89% компаний-работодателей некоторые сотрудники до сих пор выполняют свои обязанности дистанционно. При этом в 57% компаний для организации труда используется как корпоративная, так и личная компьютерная техника. Полностью обеспечивают своих работников оборудованием лишь 36% компаний; никак не участвуют в организации рабочего места персонала 7% работодателей.

 

В начале пандемии из-за новых форм труда большинство представителей бизнеса ощущали снижение продуктивности (82%). За два года к удалённому формату работы добавился гибридный, а продуктивность сотрудников выросла – это отметили 6 из 10 опрошенных (60%). Продолжать сочетать «удалёнку» с работой в офисе планируют 86% компаний. Правда, лишь 73% представителей бизнеса согласны с тем, что такое сочетание позволяет оптимизировать рабочие места и сократить расходы. Интересно, что «большинство» работников, также ратующих за сохранение гибридного формата и присутствие в офисе 2-3 дня в неделю – это всего 57%, то есть перевес в сторону новых форм организации труда не так уж и велик; тем более, что в опросе участвовали не сами работники, а представители руководящего звена – 57% голосов получены с их слов, а не напрямую от рядовых сотрудников.

 

Пандемия значительно ускорила цифровизацию бизнеса – с 13% до 89% за два года, а одним из главных бизнес-процессов, которых коснулись изменения, стало проведение встреч и переговоров, которые всё чаще проходят с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС). Комплексные ВКС-решения, в том числе конференц-камеры и видеобары, используются в 79% компаний, спикерфоны – в 33%. Наиболее популярные решения для персональных рабочих мест – веб-камеры и ноутбуки со встроенной камерой (79% и 73% соответственно). Половина компаний (52%) использует ВКС-оборудование один-три раза в неделю, четверть (24%) – четыре-семь раз в неделю.

Связанные новости:
 ВКС-гарнитура Logitech Zone Wired Earbuds  - 22.02.2022 12:42
 Кухням и ванным пора поумнеть - 26.01.2022 12:29
 Умный дом через 10 лет - 10.01.2022 12:54
 Винил: формат навсегда? - 06.12.2021 10:53
 Лучше говорить, чем жать на кнопку - 19.11.2021 09:53
 Исследование рынка: смарт-ТВ и «умные» колонки  - 05.10.2021 12:31
 Видеоконференции с Logitech Room Solutions - 22.04.2021 10:48
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2022 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007