Гибридный формат: быть или не быть

23.02.2022 10:50

9 февраля состоялась пресс-конференция «Гибридный формат работы как тренд на ближайшие годы: технологический и социально-экономический аспекты», на которой обсуждались результаты исследования, проведённого компанией Logitech совместно с аналитическим центром НАФИ. В частности, выяснилось, что большинство офисных работников хотели бы сохранить гибридный график и два-три дня в неделю работать дома. Большинство работодателей также выступили за то, чтобы сохранить такое положение дел как минимум до конца 2022 года.



Исследование проводилось с помощью телефонного опроса в ноябре 2021 года. Опрашивались представители малых, средних и крупных компаний, использующих офисные помещения и имеющих переговорные комнаты. В опросе приняли участие представители 300 компаний из Москвы и городов с населением более 1 млн. человек. Проведённый опрос показал, что абсолютное большинство компаний (94%) переводили своих сотрудников на удалённую работу; в 89% компаний-работодателей некоторые сотрудники до сих пор выполняют свои обязанности дистанционно. При этом в 57% компаний для организации труда используется как корпоративная, так и личная компьютерная техника. Полностью обеспечивают своих работников оборудованием лишь 36% компаний; никак не участвуют в организации рабочего места персонала 7% работодателей.

В начале пандемии из-за новых форм труда большинство представителей бизнеса ощущали снижение продуктивности (82%). За два года к удалённому формату работы добавился гибридный, а продуктивность сотрудников выросла – это отметили 6 из 10 опрошенных (60%). Продолжать сочетать «удалёнку» с работой в офисе планируют 86% компаний. Правда, лишь 73% представителей бизнеса согласны с тем, что такое сочетание позволяет оптимизировать рабочие места и сократить расходы. Интересно, что «большинство» работников, также ратующих за сохранение гибридного формата и присутствие в офисе 2-3 дня в неделю – это всего 57%, то есть перевес в сторону новых форм организации труда не так уж и велик; тем более, что в опросе участвовали не сами работники, а представители руководящего звена – 57% голосов получены с их слов, а не напрямую от рядовых сотрудников.

Пандемия значительно ускорила цифровизацию бизнеса – с 13% до 89% за два года, а одним из главных бизнес-процессов, которых коснулись изменения, стало проведение встреч и переговоров, которые всё чаще проходят с использованием средств видеоконференцсвязи (ВКС). Комплексные ВКС-решения, в том числе конференц-камеры и видеобары, используются в 79% компаний, спикерфоны – в 33%. Наиболее популярные решения для персональных рабочих мест – веб-камеры и ноутбуки со встроенной камерой (79% и 73% соответственно). Половина компаний (52%) использует ВКС-оборудование один-три раза в неделю, четверть (24%) – четыре-семь раз в неделю.