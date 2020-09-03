Гибридный интегральный усилитель Vincent SV-737

03.09.2020 11:21

Гибридный интегральный усилитель SV-737 пополнил серию компонентов tubeLine, выпускаемых компанией Vincent Audio. Его главное отличие от других моделей в линейке – возможность соединения по Wi-Fi и Bluetooth.



SV-737 представляет собой интегральный усилитель с двумя секциями – предварительным усилителем и усилителем мощности; обе являются новейшими разработками компании. Для каждого канала предусмотрена дополнительная ламповая система, то есть два двойных триода на канал (итого четыре). У модели SA-T7 была заимствована хорошо зарекомендовавшая себя регулировка высокого напряжения для лампового усилителя: эталонная лампа 85A2, изначально разработанная для профессиональной измерительной техники, обеспечивает малошумное, с низким уровнем гула напряжение питания в сочетании с полупроводниковым регулятором. Базой для «мощника» является фирменный SV-237MK: была оптимизирована схема входного каскада, увеличена выходная мощность.



SV-737, подключённый к домашней сети через Wi-Fi, может поддерживать потоковую передачу и воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на NAS. При необходимости – например, для коррекции помещения – к усилителю может быть подключен внешний DSP процессор. Vincent SV-737 создан при активном участии Франка Блёбаума, инженера с 30-летним стажем и двумя десятками патентов, на счету которого оригинальные разработки для Vincent, T.A.C., Thorens и пр.