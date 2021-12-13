Гибридный усилитель Copland CSA150

13.12.2021 09:37

Гибридный интегральный усилитель Copland CSA150 появился в продаже на российском аудиорынке. Усилитель построен на базе модели CSA100 с увеличением мощности до 150 Ватт на канал (8 Ом). В динамике этот усилитель с обратной связью по току может превышать номинальную мощность в несколько раз – достаточно, чтобы «раскачать» практически любой громкоговоритель.



Потребовавшиеся конструктивные изменения коснулись в первую очередь источника питания. Его модернизация включала использование большего тороидального трансформатора и отдельного источника питания –полностью регулируемого – для выходных каскадов усилителя. Кроме того, была увеличена площадь радиатора для рассеивания тепла и изменены размеры корпуса для размещения дополнительного оборудования.



Одна из особенностей новой модели – невосприимчивость к колебаниям сети, нагрузкам и шумовым помехам, достигаемая благодаря активному регулированию питания не только каскадов низкоуровнего усиления, но и выходных каскадов усилителя мощности. У CSA150 четыре цифровых входа, в том числе коаксиальный и два оптических S/PDIF, пять аналоговых входов, предусмотрена возможность подключения дополнительного модуля Bluetooth aptX; есть RIAA вход для MM картриджей. Для регулировки звука используется потенциометр Alps Blue Velvet. Функция Tape Monitor позволяет осуществлять контроль записи или подключить эквалайзер/процессор.